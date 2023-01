A spasso con il cane al guinzaglio, viene aggredito da un cane lasciato libero

"Nonostante la mia conoscenza e preparazione nel mondo della cinofilia, questa volta mi sono spaventata”. Barbara Zizza è ancora scossa e irritata per quello che è accaduto nei giorni scorsi. Barbara stava portando Holly a fare la sua passeggiata mattutina (naturalmente al guinzaglio e con la museruola nello zaino) quando nei pressi di un piccolo prato in via Monte Bianco è incappata in 4 cani lasciati liberi e che alla vista di Holly le si sono avventati contro. “Tre si sono fermati, il quarto che era una pitbull le si è scagliata contro” precisa Barbara Zizza.

Il cane è stato morsicato

Holly – 3 anni e mezzo, incrocio tra un border collie e un australian – ha tentato di difendersi ma con poco successo e solo grazie alla fortuna e in parte anche all’intervento della proprietaria si è evitato il peggio. “Holly è stata morsicata sulla spalla, sul collo e sul posteriore. Per fortuna la pitbull ha lasciato tre volte la presa e poi si sono divise”, aggiunge. Barbara Zizza - peraltro referente Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) per la Brianza - dopo l'iniziale spavento e un battibecco con i proprietari dei cani, li ha invitati a rispettare le regole. "Cerco sempre di difendere i proprietari dei cani ma a volte diventa veramente impossibile - si è poi sfogata anche sul suo profilo Facebook -. Mi chiedo che testa bisogna avere per lasciare 4 cani liberi in via Monte Bianco, in un pezzetto di prato non cintato vicino a una strada, a delle scuole di cui un asilo. Mi chiedo perché lasciarli liberi, così che facciano branco mettendo a rischio le persone che passano con il cane regolarmente tenuto al guinzaglio. È andata bene a Holly che se l'è cavata con qualche morso; ed è andata bene a me anche se mi sono messa di mezzo. Ma non sempre si è così fortunati".

"Bisogna rispettare le regole"

Zizza, da sempre paladina degli animali, ribadisce per l'ennesima volta la necessità - da parte di tutti, proprietari dei cani compresi - di rispettare le regole. "Un cane lasciato libero in un prato cittadino non cintato può diventare pericoloso – prosegue -. Sicuramente lo è se ha anche una aggressività elevata. È da folli lasciarli liberi in posti che di per se sono pericolosi anche per i cani stessi”. Zizza invita al buon senso. "Quello che mi ha dato fastidio è stato anche l'atteggiamento dei proprietari che non si sono preoccupati delle condizioni del cane, né di lasciare i loro dati, facendomi passare quasi dalla parte del torto. L’errore, a loro dire, sarebbe stato mio perché passavo con un cane che uno dei proprietari ha definito problematico. Cosa che non è vera; ma se anche fosse, non ci sono problemi se come nel mio caso il cane in passeggiata è detenuto con un guinzaglio di un metro e mezzo e con la museruola a portata di mano”.

"Serve l'obbligo del patentino"

Dopo qualche giorno Zizza è ripassata e ha trovato nuovamente altri tre cani lasciati liberi nello stesso spiazzo non recintato. “Le liti tra cani non dovrebbero accadere, ma troppo spesso succedono. In ogni caso i proprietari devono lasciare i dati, accertarsi delle condizioni dei cani, e se uno dei cani viene ferito le spese veterinarie vanno risarcite, tanto più se poi viene fatto un danno a una persona. Bisogna prendersi le proprie responsabilità: lo prevede la legge”. Zizza ha deciso di non denunciare il fatto alle forze dell'ordine, ma si augura che l'episodio non si ripeta e che ci siano maggiori controlli in città. "Non è ammissibile avere paura di fare una passeggiata perché ci sono persone che, invece di far giocare i loro cani nelle aree di sgambamento, li lasciano liberi in spazi non consentiti. Continuo a battermi, oggi più di prima, per l’obbligo del patentino e per la creazione di aree di sgambamento nel parco”.