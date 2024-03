Triuggio, artificieri in azione per un sospetto ordigno ma era un "giocattolo"

Sembrava un ordigno, un residuato bellico, forse risalente alla guerra, su cui il tempo aveva steso strati di terreno, vegetazione e verde. Invece era un "giocattolo". O quasi.

Artificieri in azione a Triuggio dopo che nella serata di domenica nella zona boschiva di Canonica un gruppo di scout a passeggio tra il verde della Brianza ha notato qualcosa di strano nel terreno. Ed è scattata immediatamente la segnalazione e le verifiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza e i colleghi del Nucleo Artificieri Antisabotaggio per la messa in sicurezza della zona e l'eventuale disinnesco.

Quando è stato effettuato il sopralluogo e l'esame però è stato accertato che non si trattava di un vero ordigno ma di una granata giocattolo da softair come confermato dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza. All'apparenza una sfera verde militare, nascosta tra i legni, le foglie e il terreno che è stata distrutta dagli artificieri.