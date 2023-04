Passaggio sulle strisce pedonali a rischio caduta

Attraversare sulle strisce è “pericoloso”: si potrebbe inciampare nella grande buca che da mesi viene segnalata dai cittadini. Un vero e proprio cratere quello che si è aperto sul passaggio pedonale tra via Monte Santo e viale Trieste a Barlassina. A segnalarlo alla redazione di MonzaToday è Claudio Trenta, cittadino di Barlassina e amministratore del gruppo Facebook ‘Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)’. Ma quello dell’attraversamento pedonale non sarebbe l’unico passaggio a rischio ruzzoloni nel piccolo comune della Brianza. Trenta, infatti, segnala buche in vari punti della città e un’altra particolarmente pericolosa lungo il marciapiede di via Milano.

La buca in via Milano

Trenta invia anche delle foto dove è evidente la profondità della buca. "È da tempo che segnalo questi problemi - spiega -. Raccogliendo anche le testimonianze dei cittadini che a causa di queste buche sono finiti direttamente in ospedale. Ma ad oggi, malgrado le puntuali segnalazioni, il comune non è ancora intervenuto”. E la passeggiata, in certi punti di Barlassina, è a rischio ruzzolone. Da qui la scelta di Claudio Trenta di scrivere direttamente al prefetto Patrizia Palmisani. “Eppure non ci vorrebbe tanto - conclude Trenta -. Pochi euro di catrame, una pala e dieci minuti di lavoro”.