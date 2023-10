Prende a calci e pugni il padre 83enne e gli rompe una costola: arrestato

Il padre di fronte alla furia del figlio si era rifugiato in camera e si era rannicchiato sul letto. Ma anche di fronte a quell'uomo inerme di 83 anni la rabbia del figlio, un 49enne residente a Monza, non si è fermata. L’uomo ha inveito contro l’anziano genitore prendendolo a calci e pugni e pestato con un bastone appendiabiti. Una drammatica vicenda di violenza domestica e di maltrattamenti quella che si è consumata nella mattinata di venerdì 20 ottobre a Monza in un appartamento nel quartiere Regina Pacis. L’anziano terminata la rabbia del figlio ha deciso di denunciarlo, facendo emergere una triste situazione familiare con precedenti episodi di maltrattamenti.

Sul posto si è subito recata una Volante della polizia di Stato che ha bloccato il figlio e ha allertato i soccorsi per quell’anziano padre che poco prima era stato preso a pugni e calci. Il 49enne continuava ad inveire contro il padre accusandolo di essere responsabile di alcuni suoi problemi. Come riferiscono dalla questura di Monza l’83enne era spaventato e dolorante, aveva una tumefazione sul volto, gli usciva sangue dalle orecchie e aveva un forte dolore al costato. È stato subito trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni (salvo complicazioni) con trauma cranico e la frattura di una costola.

Da ulteriori verifiche gli agenti della questura hanno scoperto che l’anziano già negli ultimi giorni aveva subito maltrattamenti da parte del figlio, ma aveva deciso di non denunciarlo per paura che la situazione potesse degenerare. Poi, però, venerdì dopo quella violenta aggressione l’anziano ha deciso di chiedere aiuto e di denunciare il figlio. Quel figlio che lo insultava e lo picchiava anche di fronte all’anziana madre.

Gli agenti hanno sequestrato un bastone appendiabito ricurvo ed imbrattato di sangue su una estremità, usato dal figlio per picchiare il padre. Inoltre in casa sono state trovate numerose macchie di sangue. Il 49enne è stato arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia aggravato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura restrittiva degli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.