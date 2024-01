Picchia la moglie davanti ai figli in casa: le grida della donna la salvano

Ha sentito delle urla provenire da un appartamento e ha capito che qualcuno aveva bisogno di aiuto, così ha chiamato i carabinieri. E in pochi istanti in quell’abitazione di Cogliate, in Brianza, sono arrivati i militari dell'Arma che hanno arrestato un uomo di 31 anni che stava picchiando e insultando la moglie davanti ai figli minorenni presenti in casa.

Il 31enne, operaio di origine marocchina, è stato arrestato in flagranza, con le accuse di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. I fatti risalgono alla nottata di sabato quando al centralino della compagnia dei carabinieri di Desio è giunta la segnalazione da parte di un cittadino che aveva sentito le grida di aiuto di una donna. Quando i militari dell’Arma sono entrati in casa hanno fermato il 31enne e le violenze fisiche e verbali con cui l’uomo stava aggredendo la compagna in presenza dei figli.

La donna è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dove è stata medicata per le ferite riportate e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Le indagini hanno portato alla luce un quadro di violenze domestiche che si sarebbero protratte da tempo. A seguito della convalida dell’arresto per l’uomo è stata disposta una misura cautelare personale.