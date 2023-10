Donna accoltellata in casa dal fratello: colpita con 6 fendenti alla schiena

Uno, due, tre, sei fendenti. Poi le manette. Un uomo di 68 anni è stato arrestato martedì sera con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato sua sorella 70enne nella casa in cui convivono. Teatro della violenza un appartamento di via Marche a Cologno Monzese.

Il 68enne, stando a quanto finora appreso, si sarebbe avventato sulla vittima e l'avrebbe centrata con almeno sei coltellate alla schiena. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in codice arancione al pronto soccorso del San Raffaele: è in condizioni gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I carabinieri, subito intervenuti, hanno bloccato l'aggressore e lo hanno arrestato in flagranza. Ancora sconosciuti, al momento, i motivi della sua furia. Nell'abitazione i militari hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico e tre coltelli da cucina, tutti compatibili con le ferite riportate dalla donna. Il 68enne si trova ora nel carcere di Monza