L'uomo arrestato dai carabinieri con la brioche in mano

E' evaso per andare a fare colazione al bar. E proprio con il cornetto appena acquistato in mano, mentre era a bordo dell'auto della compagna, i carabinieri hanno arrestato un 41enne per evasione. L'uomo infatti sarebbe dovuto essere a casa, nella sua abitazione dell'Altopiano a Seveso. Qui l'altra mattina però i militari dell'Arma della compagnia di Seregno non lo hanno trovato durante uno dei consueti controlli per verificare che il 41enne stesse scontando la sua pena di un anno e due mesi per il furto di nove videogiochi nel 2012 al centro commerciale Auchan di Monza per un valore totale di circa trecento euro.

Pluripregiudicato per vari reati contro il patrimonio, guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, rissa, minaccia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e mancato rispetto delle misure anti-contagio, il 41enne è stato intercettato e riconosciuto poco distante dall’abitazion all’interno di un'auto con a bordo la sua compagna.

Durante gli accertamenti è emerso che i due erano di ritorno da un bar dove, dopo aver fatto colazione, avevano comperato un cornetto e delle sigarette. E poco prima di essere arrestato per il reato di evasione il 41enne ha mostrato ai militari il sacchetto con dentro la brioche appena comprata.