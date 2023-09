Furto all'oratorio: rubano 100 chili di cassoeula prima della festa

Un episodio singolare in Brianza. Giovedì 21 settembre intorno all'ora di pranzo brutta sorpresa per gli organizzatori della festa patronale organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, di Casiglio, frazione di Erba. L'evento, che prevedeva una bella mangiata di cassoeula, è stato in parte rovinato perché sono stati rubati oltre 100 kg del piatto tipico brianzolo. Gli organizzatori avevano cominciato a preparare tutto per tempo e quello era il fiore all'occhiello del menù. Hanno spiegato che per tutta la mattina si erano portati avanti con il lavoro, per preparare cavoli e tutti gli altri ingredienti della mitica ricetta che necessita un po' di tempo. Poi, ha spiegato Matteo Redaelli, assessore al Bilancio e a capo dell'organizzazione della festa, si sono allontanati per la pausa pranzo e quando uno dei collaboratori è tornato i 100 kg (circa 200 porzioni) di casseula pronti per essere serviti, erano spariti nel nulla. Sembrerebbero essere scomparsi anche 20 chili di gnocchi.

L'appuntamento di Casiglio è comunque confermato da sabato 23 settembre fino domenica 1 ottobre ed è una festa che attrae sempre molti visitatori anche per poter assaggiare i piatti tipici. Il danno è di circa 1000 euro. I volontari si sarebbero subito messi al lavoro senza perdersi d'animo per poter servire la mitica pietanza simbolo della Brianza.