Il ladro che ruba una statua da una tomba e si lamenta: "E' troppo pesante"

Un furto sulla tomba di un defunto. Una statua di bronzo è stata rubata da una lapide al cimitero di Barlassina.

"Da questa tomba che si trova in prossimità dell'entrata principale la scorsa settimana è stata asportata un statua in bronzo raffigurante la Madonna. Il furto è avvenuto in pieno giorno alla presenza di testimoni che però visto che il personaggio operava con disinvoltura hanno pensato ad un addetto che stava provvedendo a lavori di manutenzione" spiega Claudio Trenta, il pensionato di Barlassina che gestisce un gruppo social dove raccoglie segnalazioni dal territorio.

Sessant'anni circa, disinvolto. Così è stato descritto l'uomo che è stato notato entrare in azione, come se fosse un addetto al servizio di manutenzione. Dopo aver divelto la statua dal basamento e aver portato via l'oggetto, allontanandosi, si sarebbe anche lamentato per il peso. L'intera scenza, secondo quanto riferito, sarebbe stata ripresa dalle telecamere. Dell'episodio, sempre secondo la segnalazione, sarebbero già stati messi a conoscenza gli agenti della polizia locale e i carabinieri.