Maxi incendio in una ditta di cucine in Brianza: alta colonna di fumo visibile fino a Milano

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio, sabato 28 ottobre, in Brianza presso una falegnameria in un capannone dell'azienda Ghezzi Cucine a Boviso Masciago in via Napoleone Bonaparte all'altezza del civico 106. La colonna di fumo si vede a oltre 30 chilometri di distanza (foto inviata dalla collega di Milano Marianna Gulli).

Sul posto sono impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco di Monza con anche un'autoscala, un carro soccorso, tre autopompe e tre botti; un'autopompa e una botte sono giunte dal comando di Milano. Sono presenti anche 4 ambulanze del 118. L'intervento è segnalato come codice rosso e potrebbe esserci un ferito grave. Articolo in aggiornamento.