Maxi incendio nella stalla in Brianza: la corsa per salvare due persone e i cavalli

Una corsa contro il tempo quella dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza insieme ai colleghi di Varese per un incendio scoppiato a Limbiate in una stalla di via Lombra. Che ha coinvolto anche due persone.

Dopo l'allarme sul posto sono accorse 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, un carro soccorso e un modulo boschivo e al momento i pompieri stanno sono ancora impegnati per sedare le fiamme.

Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe scaturito dal fieno posto sotto ad una tettoia, insieme a degli attrezzi agricoli, adiacente alla stalla adibita a ricovero dei cavalli.

Le squadre, appena giunte in loco, oltre ad estinguere l'incendio hanno infatti anche dovuto procedere a evacuare i cavalli presenti all'interno della struttura, permeata da una notevole quantità di fumo prodotto dall'incendio. Fortunatamente tutti i cavalli sono stati portati all'esterno senza complicazioni.

Risultano coinvolte due persone, che al momento sono sotto le cure del personale 118 Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) giunto in supporto. Presenti, per indagare le cause del rogo e facilitare le attività dei pompieri anche la polizia locale e i carabinieri.