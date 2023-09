Maxi incidente verso Monza, schianto tra tre camion, un furgone e un'auto: traffico bloccato

Cinque veicoli coinvolti e sei persone soccorse dal personale sanitario con traffico bloccato e lunghe code nella mattinata di lunedì 25 settembre. Sono le conseguenze, per fortuna senza nessun ferito grave, di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A4 poco dopo le 8, lungo le corsie in direzione di Monza.

A scontrarsi, secondo le prime informazioni apprese, sono stati tre camion, un furgone e un'auto. Tutti i mezzi viaggiavano in direzione Torino e lo schianto - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - è avvenuto poco prima dell'uscita di Bergamo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a tre ambulanze del 118 e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che hanno prestato soccorso a sei persone: si tratta di uomini e donne dai 31 ai 70 d'età e nessuno di loro risulta in condizioni gravi.

I pompieri, tra le corsie, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Traffico e tratto chiuso per l'intervento dei soccorsi

La circolazione nel tratto è stata ripristinata solo a partire dalle 10:45 tra Seriate e Bergamo in direzione Milano dopo che la strada era stata chiusa a seguito dell'incidente avvenuto al km 173 che ha visto coinvolti cinque mezzi di cui uno ribaltato. "Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su due corsie e si registrano 4 km di coda, nel tratto compreso tra Grumello e Bergamo in direzione Milano. Agli utenti diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Seriate, si consiglia di percorrere la tangenziale di Bergamo e rientrare in A4 alla stazione di Dalmine. Per le lunghe percorrenze verso Milano si consiglia di percorrere la A35 BreBeMi e successivamente la A58 Tangenziale Esterna di Milano" spiegano da Autostrade per l'Italia.