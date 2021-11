Camionista fa inversione in Autostrada e causa un frontale: un ferito grave in ospedale

Una manovra azzardata e poi lo schianto. Un impatto violentissimo quello tra il mezzo pesante che stava facendo un'inversione e l'automobile che stava arrivando.

Tragedia nella serata di ieri, venerdì 26 novembre, sull'Autostrada A4, Torino-Venezia, direzione Venezia. Alle 23.50 all'altezza di Agrate Brianza un camionista, alla guida di un mezzo pesante con targa straniera, ha fatto inversione . Dall'altra parte stava arrivando un'automobile. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e nel frattempo è stata anche chiusa l'Autostrada. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto le ambulanze e l'automedica in codice rosso. Ad avere la peggio l'automobilista, un 56enne, trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda. Dalle prime informazioni raccolte l'uomo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'autista, un 50enne, è stato estratto dalla cabina del tir dai vigili del fuoco e trasferito in codice giallo all'ospedale di Vimercate dove è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale assunzione di alcol.

Nel frattempo la Polizia Stradale di Seriate, intervenuta sul posto, lo ha denunciato in stato di libertà per l'articolo 590 bis del Codice della strada (lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Sul posto anche il personale dell’officina Aliverti di Agrate Brianza impegnato nelle operazioni di rimozione dei mezzi dalla carreggiata.