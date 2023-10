Incidente tra un furgone e un'auto in autostrada a Monza: traffico in tilt e 10 km di coda

Dieci chilometri di coda e pesanti disagi per il traffico. Poco prima delle 13 di lunedì 30 ottobre sull'autostrada A4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra Cormano e Monza verso Bergamo si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un furgone e un'autovettura.

Imponente il dispiegamento di mezzi di soccorso tra le corsie: sul posto, dopo la chiamata di emergenza alla centrale oeprativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.?Per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza sono state necessarie alcune modifiche alla viabilità e attualmente sul luogo dell'evento si transita su una corsia e si registrano 10 chilometri di coda in direzione Brescia.

Autostrade per l'Italia per chi è diretto verso Brescia, consiglia di uscire alla stazione di Cormano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Agrate. A chi proviene dalla A8 Milano-Varese ed è diretto verso la A4, si consiglia di uscire a Milano Fiera, percorrere la viabilità ordinaria in direzione di Monza e successivamente rientrare sulla A4 ad Agrate.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia stradale che sono al lavoro per far luce sulle cause dell'impatto nel quale, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi.