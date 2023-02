Incidente sull'A4, schianto tra un furgone e un camion: un morto

Incidente mortale nella mattinata di mercoledì 22 febbraio lungo l'autostrada A4. A perdere la vita è stato un uomo. Prima l'impatto con il camion, poi le sirene dei soccorritori. Un uomo alla guida di un Fiat Doblò (che per il momento non non è ancora stato identificato) è morto in un incidente sull'Autostrada A4 tra la Barriera di Ghisolfa e l'uscita di Certosa - in direzione Venezia - nella mattinata di mercoledì 22 febbraio.

Tutto è successo un attimo prima delle 12.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi; secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione del capoluogo lombardo quando, per cause ancora da accertare, il furgone è finito sotto il mezzo pesante che lo precedeva. L'impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente del mezzo.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso parte della carreggiata in direzione Venezia è stata chiusa al traffico; a causa dell'incidete ci sono oltre due chilometri di coda verso Venezia.