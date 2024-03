Incidente in autostrada, distrutta la cabina di un tir

Un tamponamento in autostrada, due mezzi distrutti, con la cabina di un tir deformata dal cassone di un autocarro e andata in frantumi. Esoccorsi in azione tra le corsie dell'autostrada A4 venerdì mattina, in Brianza.

L'incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno, all'altezza del km 155 in direzione Monza, a ridosso dell'uscita di Cavenago Brianza. I due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza dell'Azienda regionale Emergenza e Urgenza con tre ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso. Tre le persone coinvolte: tutti uomini tra i 47 e i 51 anni. Uno di loro è stato trasferito in ospedale con un'ambulanza in codice verde, al pronto soccorso di Vimercate.

Insieme agli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità, in autostrada sono stati al lavoro anche i mezzi dell'Officina Aliverti di Basiano e il personale di Car Relax Service che si sono occupati della rimozione dei mezzi incidentati per il ripristino della viabilità. Inevitabili i disagi al traffico nella tarda mattinata di venerdì per i viaggiatori diretti a Milano o a Monza.