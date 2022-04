Incidente ad Agrate: auto si ribalta

Incidente stradale ad Agrate Brianza nel tardo pomeriggio di lunedì 18 aprile. Nel sinistro - la cui dinamica è al momento al vaglio delle forze dell'ordine - è rimasta coinvolta una vettura che in seguito all'impatto si è ribaltata. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita alle 18 da Omate, frazione di Agrate Brianza. Lo schianto si è verificato all'altezza di una rotatoria in via Filzi e una Fiat Cinquecento con a bordo una famiglia si è capottata.

Sul posto insieme a un'automedica e due ambulanze preallertate in codice rosso sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due squadre da Monza e da Lissone e i carabinieri della compagnia di Vimercate. I mezzi di emergenza del 118 hanno trasferito in codice verde un uomo di trentadue e una donna di trent'anni all'ospedale di Vimercate. Nessuno di loro ha riportato gravi ferite. Accertamenti in corso sulla dinamica.