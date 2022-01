Incidente sulla provinciale, soccorso 53enne incastrato nell'auto

Un'auto distrutta e un uomo soccorso dopo essere rimasto bloccato tra le lamiere dell'auto distrutta. Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 30 gennaio ad Agrate Brianza. Pochi istanti dopo le 15 lungo la strada provinciale Monza-Melzo, Sp13, all'altezza dell'intersezione con via Archimede l'auto con un uomo di 53 anni al volante si è schiantata contro la barriera stradale, probabilmente dopo aver perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme a un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che hanno soccorso l'uomo: il 53enne è stato trasferito in codice rosso - nonostante al momento dell'arrivo dei sanitari fosse fortunatamente sveglio - all'ospedale San Gerardo di Monza con alcune sospette fratture.

La dinamica del sinistro che non risulta aver coinvolto altre vetture è al momento al vaglio dei carabinieri della compagnia di Vimercate, intervenuti per i rilievi. Per liberare il conducente dal mezzo i pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere del veicolo e l'intervento è durato un paio d'ore.