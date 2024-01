Si sente male mentre è in moto: muore 39enne brianzolo

È un 39enne di Giussano la vittima dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 3 gennaio ad Alzate Brianza, in provincia di Como. Come riferiscono i colleghi di QuiComo un uomo di 39 anni alla guida della sua moto è rimasto coinvolto in una rovinosa caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri , un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù. Da quanto si è appreso nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. Il centauro, dunque, avrebbe fatto tutto da solo. Nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale di Cantù il 39enne, che vive a Giussano, è deceduto a causa delle lesioni riportate nella caduta.