Tragico frontale sulla provinciale tra Arcore e Villasanta, muore un uomo di 31 anni

Incidente dalle conseguenze tragiche quello avvenuto all'alba di mercoledì 17 marzo ad Arcore, al confine con Villasanta. Un uomo di 31 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto che avrebbe coinvolto più di due autovetture. Insieme a M.R., 31enne, cittadino italiano, - per cui purtroppo non c'è stato scampo - sono rimaste ferite altre due persone: due uomini di 45 e 54 anni che risulta fossero anche loro al volante di veicoli.

I soccorsi

Secondo quanto al momento è stato possibile ricostruire lo schianto è avvenuto al confine tra Arcore e Villasanta, lungo la strada provinciale 7 all'altezza di via Parini. Intorno alle 6 sul posto sono intervenute tre ambulanze allertate dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme all'elicottero che si è alzato in volo da Como e i carabinieri della compagnia di Monza.

Lungo la provinciale mercoledì mattina sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con una squadra dal capoluogo brianzolo e un carro fiamma da Lissone per estrarre dall'abitacolo dei mezzi i feriti. Per la vittima purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dell'équipe sanitaria dell'elisoccorso: il 31enne non ce l'ha fatta. Feriti invece gli altri due uomini coinvolti nel sinistro che sono stati trasferiti in codice giallo in seguito a un trauma toracico all'ospedale di Vimercate. Le loro condizioni non sembrano gravi.

Lo schianto tra tre auto

Mercoledì mattina a effettuare i rilievi sono stati i carabinieri della compagnia di Monza che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo quanto al momento è emerso sembra che a scontrarsi siano stati tre diversi veicoli: l'automobile della vittima e altri due mezzi. Il veicolo con il 31enne al volante avrebbe prima urtato lateralmente - per cause in corso di accertamento - un mezzo che procedeva nella stessa direzione di marcia poi sembra sia stato sbalzato neIl'altra corsia dove si sarebbe schiantato frontalmente con una terza autovettura.