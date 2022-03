Auto si ribalta in mezzo alla rotonda dopo incidente, 45enne in ospedale

Un'auto ribaltata, in mezzo alla rotatoria, incastrata tra due alberi. Incidente stradale nella notte di lunedì 14 marzo in Brianza.

Intorno alle 4.30 da Cesano Maderno è partita una chiamata di emergenza in seguito a un sinistro stradale. Lo schianto è avvenuto in via De Medici dove una vettura si è ribaltata ed è rimasta blocccata tra alcune piante all'interno di una rotatoria. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai carabinieri della compagnia di Desio e ai vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti con un'autopompa dal distaccamento di Bovisio Masciago e un mezzo da Desio. In seguito all'incidente un uomo di 45 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Desio.