Incidente in Valassina, auto si ribalta

Un incidente in Valassina e un'auto ribaltata. E' accaduto martedì sera, poco prima delle 20, lungo la SS36 nel tratto Monza via Lario Monza Elvezia/ Lissone Sud, lungo le corsie in direzione nord. Due le auto coinvolte nel sinistro, con una vettura che si è ribaltata in seguito all'impatto e due giovani feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di pompieri dal comando provinciale di Monza insieme ai sanitari del 118 e alla polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto e accertare le responsabilità.

All'arrivo dei soccorsi le persone a bordo del mezzo erano già riuscite a uscire. In ospedale in codice verde sono finiti una ragazza di 22 anni e un 27enne, trasferiti al Policlinico. Inevitabili le ripercussioni sul traffico per consentire l'intervento dei soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza.