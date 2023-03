Incidente a Monza, auto si ribalta

Un'auto ribaltata sul ciglio della strada e una richiesta di soccorso per una ragazza. Incidente stradale all'alba a Monza in viale Libertà.

Un'utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è capottatata terminando la corsa sul ciglio della strada nell'aiuola. La chiamata con la richiesta di intervento è scattata pochi istanti dopo le sei di martedì 21 marzo e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza e i vigili del fuoco. A essere soccorsa è stata una ragazza di 21 anni che non è stata però trasferita in ospedale. L'ambulanza è rientrata iin sede vuota.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro che - al momento - sembra non aver coinvolto altri veicoli.