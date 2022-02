Incidente nel tunnel di Monza: auto si ribalta

L'auto si ribalta nel tunnel di Monza: paura per due uomini. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l'incidente avvenuto stanotte nel tunnel di Monza. Erano da poco passate le 2.30 di sabato 12 febbraio quando nel tunnel della Strada statale 36 dopo un incidente tra due auto, una si è ribaltata.

Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto due persone che erano rimaste incastrate nell'auto. Dal comando centrale sono state inviate l'autopompa del distaccamento di Sesto San Giovanni e un modulo di supporto del distaccamento di Seregno.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti due uomini di 37 e di 40 anni. Per loro, però, non è stato necessario il trasferimento in ospedale. A ricostruire la dinamica dell'accaduto saranno gli agenti della polizia stradale.