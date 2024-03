Si ferma per far attraversare due bambine ma viene tamponata: "La donna al volante è scappata"

Stava guidando la sua auto quando ha rallentato e si è fermata in prossimità di un attraversamento pedonale, per far passare sulle strisce pedonali due bambine. E in quel momento la vettura dietro di lei l'ha tamponata. Alla guida c'era una donna che, secondo il racconto della vittima, prima le ha fatto cenno di accostare in un parcheggio poco distante poi ha ingranato la marcia e si è allontanata, di fatto scappando via.

E adesso, nella speranza di rintracciarla o di trovare qualche testimone che abbia assistito alla scena e possa fornire elementi utili, la donna ha condiviso un appello sul gruppo social su Facebook "Sei di Barlassina se (Ditelo al Trenta) dove vengono raccolte diverse segnalazioni dal territorio.

"Sabato 16 marzo pomeriggio attorno alle ore 16 ho subito un sinistro stradale sulla Strada Statale dei Giovi a Lentate sul Seveso all'altezza dell'attraversamento pedonale dopo Diotti Arredamenti direzione Barlassina /Milano, poco prima della rotonda dei Carabinieri. Mi ero fermata con la mia auto all'altezza delle strisce pedonali per fare attraversare due bambine. All'improvviso sono stata fortemente tamponata da un auto che arrivava dietro di me. Oltre allo spavento temendo per le bambine fortunatamente poi incolumi , sono rimasta sbigottita dal fatto che la signora alla guida di un minisuv Renault tipo Capture o similare di colore scuro, nero dopo avermi indicato di accostare nel parcheggio per fare constatazione amichevole si sia invece data alla fuga prendendo la rotatoria e svoltando a sinistra direzione Camnago" racconta la vittima.

"Chiaramente non ho avuto modo di prendere il numero di targa. La mia macchina ha subito un bel danno al posteriore e la sua aveva il cofano anteriore schiacciato. Ringrazio per qualsiasi segnalazione possa essere utile all"identificazione della vettura che si è allontanata dal luogo dell'incidente senza sincerarsi del mio stato di salute dopo l'impatto causato. Potete contattare me in privato o se preferite direttamente gli uffici della Polizia Locale di Lentate sul Seveso".