Tampona un'auto e fugge: ferita una donna incinta, denunciato un 58enne

Ha tamponato un'utilitaria e invece di fermarsi per prestare soccorso è fuggito lasciando i due passeggeri - tra cui una donna al quarto mese di gravidanza - da soli. Ma i carabinieri lo hanno rintracciato e adesso per l'uomo, un 58enne residente nella provincia di Monza e Brianza, è scattata la denuncia per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente.

L'incidente è accaduto lunedì 11 ottobre a Barlassina. Erano circa le 20.30 quando in corso Marconi un uomo alla guida di una Fiat Punto ha tamponato un'altra utilitaria. Secondo le informazioni raccolte dai militari avrebbe invitato l'automobilista tamponato ad accostarsi ma al momento di verificare le condizioni del conducente e dei passeggeri ha ingranato la prima ed è ripartito. A bordo dell'auto c'era una coppia: un uomo e una donna al quarto mese di gravidanza.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. La donna è stata trasferita all'ospedale di Desio: fortunatamente senza gravi conseguenze, nè per lei nè per il bambino. E' stata dimessa la sera stessa con sette giorni di prognosi per un colpo di frusta, mentre il marito è rimasto illeso.

Nel frattempo i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno raccolto le testimonianze, e anche grazie al numero di targa sono riusciti a risalire al presunto pirata della strada.

I militari si sono immediatamente presentati a casa dell'uomo: l'auto aveva ancora il motore caldo e presentava i segni dell'incidente. Il 58enne avrebbe poi ammesso le sue colpe. A quel punto per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso con conseguente ritiro immediato della patente.