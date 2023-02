Addio a Beatrice, l'addestratrice di cani morta a 33 anni in un incidente

"Ovunque tu sia ora rimarrai sempre nei nostri cuori. Difficile pensare di non rivederti più, il campo sarà vuoto, ma tutti i cani avranno il ricordo del tuo lavoro, della tua professionalità, della tua pazienza" scrive in un commosso ricordo chi Beatrice la conosceva. Aveva 33 anni Beatrice Dell'Orto, la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 22 febbraio lungo l'autostrada A4, all'altezza della Barriera dell Aghisolfa. Nata a Giussano, residente a Seregno, Beatrice era una educatrice cinofila e amante degli animali. A bordo del suo Volkswagen Caddy che intorno alle 12.30 si è schiantato contro un camion a ridosso dell'uscita di Certosa - in direzione Venezia - viaggiavano anche due cani. Due pittbull che sono sopravvissuti al devastante impatto che invece non ha lasciato scampo alla 33enne.

L'incidente e i soccorsi

Tutto è successo un attimo dopo le 12.30 Lo schianto contro un tir, il furgoncino ridotto a un ammasso di lamiere dentro cui restano imprigionati anche due cani, vivi. E poi le sirene dei soccorsi. L'esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione del capoluogo lombardo quando, per cause ancora da accertare, il furgone ha tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva finendo sotto il cassone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna al volante della Volkswagen. Dal veicolo i vigili del fuoco hanno estratto due pitt-bull che erano all'interno del cassone e che sono sopravvissuti all'incidente.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, parte della carreggiata in direzione Venezia è stata chiusa al traffico; a causa dell'incidete ci sono oltre due chilometri di coda verso Venezia.