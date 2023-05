"Abbracciate sempre i vostri genitori prima di uscire", le parole del papà di Bea morta a 17 anni

"Abbracciate sempre i genitori o i figli prima di uscire di casa e ogni volta che si rientra. Bea lo faceva sempre". Sono le commosse parole che il papà di Beatrice Zaccaro ha affidato ai social in un commosso messaggio di cordoglio in seguito alla tragica perdita della figlia, morta nel weekend all'ospedale Niguarda di Milano dove era stata ricoverata nella nottata di sabato in seguito a una caduta da un motorino guidato da un ragazzo di 16 anni.

Quella notte però Beatrice non ha potuto riabbracciare nessuno perchè a casa non è mai tornata. E non si è più risvegliata dal coma che aveva fatto seguito alla violenta caduta dalla sella in via Alberto da Giussano. Avrebbe sbattuto violentemente la testa e l'impatto con l'asfalto sarebbe stato fatale. Trasferita in condizioni gravissime nel nosocomio milanese, la 17enne è morta poco dopo. I genitori, distrutti dal dolore, hanno deciso di donare gli organi. Una scelta coraggiosa in un momento di strazio che permetterà di salvare altre vite.

L'appello

Insieme al messaggio il padre ha condiviso anche una foto della sua bambina che ormai non c'è più, rivolgendo un appello. "Beatrice ringrazia tutti e chiede a chi vuole di mettere la foto per qualche giorno sul suo profilo whatsapp". Sono stati centinaia i messaggi di vicinanza, affetto e cordoglio di tante persone, conoscenti e genitori, che si sono stretti attorno al dolore della famiglia.

La caduta fatale dal motorino

Secondo quanto emerso la ragazzina viaggiava in sella a uno scooter insieme a un giovane di 16 anni di Desio che dai primi accertamenti non avrebbe avuto il patentino. I due si erano conosciuti poco prima ed erano andati a mangiare un panino insieme in un fast food e stavano raggiungendo il gruppo di amici da cui si erano separati. Per cause in corso di accertamento la giovane è caduta a terra, battendo la testa e perdendo così conoscenza. Alle quattro e mezza della notte erano intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La ragazzina è stata trasferita in gravi condizioni, in coma, nell'ospedale milanese dove purtroppo poi è morta. Illeso invece il 16enne che sarebbe stato sottoposto all'alcotest che avrebbe dato esito negativo.