Si schianta contro il guardrail e esce fuori strada: gravissimo un uomo

Un malore improvviso al volante. E l'auto che sbanda, si schianta contro il guard rail e poi finisce fuori strada. Grave incidente stradale nella serata di domenica 7 gennaio a Bellusco, al confine con Vimercate, lungo la strada provinciale Sp2 Monza-Trezzo. Un uomo di 59 anni, residente a Cornate d'Adda, al volante di una Panda, è stato soccorso in condizioni gravissime a bordo strada dopo essere rimasto vittima di un sinistro stradale mentre guidava la sua auto.

Secondo quanto al momento ricostruito, il 59enne avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro le barriere stradali con un'uscita di strada che non avrebbe coinvolto altri mezzi. E all'origine del sinistro sembra esserci un malore improvviso di natura cardiaca. A chiamare i soccorsi nella serata di domenica sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e in pochi attimi lungo la provinciale sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso che si è alzato in volo dalla base ospedaliera.

Il conducente è stato soccorso sul posto dall'équipe medica dell'elicottero e trasferito in codice rosso in condizioni gravissime all'ospedale San Raffaele di Milano dove è ancora ricoverato. Lungo la provinciale sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.