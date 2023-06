Incidente in moto a Biassono, ragazzo di 21 anni al San Gerardo in codice rosso

Grave incidente in moto a Biassono nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Alle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, un motociclo con in sella un 21enne e una vettura si sono scontrate in viale Trento e Trieste. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 115 e sul posto dopo la chiamata di emergenza l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso in codice rosso e trasferito a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale cittadina.