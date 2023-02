L'uomo che piomba nel giardino di una villa con la Bmw nuova poi se ne va

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito dentro il giardino di una villetta. Poi è sceso dall'auto, l'ha chiusa e se n'è andato. E' successo nella notte a Vimercate. Intorno alle tre una Bmw si è scontrata contro la recinzione di una proprietà all'altezza di via Fermi proprio dopo la rotonda tra via Cremagnani e via Trieste. Forse la Bmw ha perso il controllo e ha proseguito la corsa dritto, saltando la rotatoria e piombando nel giardino della villetta.

Quando i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Vimercate sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno a bordo del mezzo e il conducente con tutta probabilità dopo lo schianto si era allontanato senza allertare nessuno. L'uomo sarebbe poi stato rintracciato attraverso la targa del veicolo.