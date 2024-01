Cade dalla moto: 58enne ricoverato in codice giallo

È stato trasportato in codice giallo al San Gerardo il 58enne rimasto coinvolto questa mattina, 4 gennaio, in un incidente stradale a Brugherio.

La chiamata al 118 - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - intorno alle 7.40. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto, impattando violentemente sull'asfalto, mentre viaggiava a bordo della sua moto, all'altezza di via Alessandro Manzoni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza da Vimercate, che dopo aver valutato le condizioni dell'uomo ne ha disposto il trasferimento in codice giallo nel noscomio di via Pergolesi a Monza.

A intervenire sul posto anche le forse dell'ordine, al lavoro per i rilievi del caso, e per chiarire la dinamica del sinistro e ripristinare la circolazione viabilistica.