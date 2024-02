Resta coinvolto in un incidente, ma la polizia locale scopre la "truffa": oltre 5 mila euro di multa per l'automobilista

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. L’unica certezza è che per uno degli automobilisti coinvolti scatta una maxi multa: 5.100 euro per guida senza patente mai conseguita e fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.

Il fatto è accaduto a Brugherio nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio. La pattuglia della polizia locale è intervenuta su un incidente avvenuto all’incrocio tra via Piave e via della Vittoria. Nello scontro erano rimasti coinvolti due automobilisti: un 34enne bengalese e un egiziano. Durante gli accertamenti gli agenti hanno subito notato delle anomalie nella patente del 34enne. Il documento era stato rilasciato dalle autorità polacche ma analizzandolo più accuratamente sotto l'effetto della luce ultravioletta (tramite un’apposita strumentazione in dotazione al comando di Brugherio) gli ologrammi non corrispondevano agli standard delle patenti polacche. Inoltre, secondo quanto riferiscono i vigili, l’automobilista avrebbe fornito una descrizione poco plausibile delle modalità con cui aveva conseguito la patente.

A quel punto scattava la sanzione per guida senza aver mai conseguito la patente (che ammonta a 5.100 euro), e il sequestro amministrativo dell’auto per 3 mesi. Inoltre venivano contestati le ben più gravi violazioni alle norme penali che prevede la reclusione da 2 mesi ad 1 anno. Nel frattempo gli agenti sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.