Camion aggancia un'auto e la trascina: maxi incidente con 5 veicoli a Brugherio

Un autocarro con una gru con un pezzo spostato verso l'esterno che ha fatto da gancio e ha trascinato prima un archetto pedonale poi un'auto parcheggiata, causando danni a cinque veicoli in sosta. Maxi carambola nella tarda mattinata di mercoledì 14 febbraio a Brugherio, in viale Lombardia.

Erano le 10:45 quando una pattuglia della polizia locale è intervenuta al civico 241 per un sinistro stradale con 5 veicoli coinvolti. Secondo quantio ricostruito il conducente di un autocarro Iveco dotato di gru, classe 1965, mentre percorreva viale Lombardia in direzione Cologno, non si sarebbe accorto che il piede stabilizzatore del mezzo, proteso verso l'esterno per cause da chiarire, ha impattato dapprima contro un archetto parapedonale e poi ha agganciato un'autovettura in sosta, creando un effetto domino.

Sono state quattro le auto complessivamente coinvolte che hanno riportato danni. Nel sinistro per fortuna non è rimasta coinvolta nessuna persona. Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità: per ripristinare la circolazione nel tratto e ripulire la strada da vetri e detriti è stato necessario l'intervento di due carro-attrezzi.