Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il guardrail, l'autovelox e piega palo della luce

Uno scenario davvero preoccupante quello che si sono trovato davanti gli agenti della polizia locale di Brugherio:i l guardrail sradicato, il box dell’autovelox abbattuto, i panettoni spazzati via e il palo della luce piegato. E non solo: a seguito dell'urto i detriti colpivano due veicoli regolarmente parcheggiati al civico 381 dello stesso viale. Erano le 18.15 di ieri sabato 24 febbario quando sono intervenuti in viale Lombardia per questo incidente dove è rimasta ferita una donna di 65 anni che era alla guida del mezzo.

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Vimercate. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118 di Vimercate, il vigili del fuoco di Monza, il tecnico della ditta di telecamere (che erano sul palo della luce) e il pronto intervento Enel per la messa in sicurezza del palo pericolante. La polizia Locale dopo i rilievi ha messo l’area in sicurezza e presidiato il palo pericolante fino all’arrivo dei tecnici Enel alle ore 22.05.