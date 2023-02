Si schianta contro un'auto parcheggiata e poi se ne va: "Non mi sono accorta di nulla"

Ha provocato un incidente e danneggiato un'auto parcheggiata in strada e poi se n'è andata, come se nulla fosse. E quando a casa sua si sono presentati gli agenti della polizia locale che l'hanno rintracciata grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza si è giustificata dicendo di non essersi accorta di nulla.

A notare i danni però di certo è stato il proprietario della Ford Fiesta parcheggiata lungo viale Lombardia quando tornando alla sua auto l'ha trovata con la fiancata rovinata e strisciata, in condizioni che non erano quelle in cui l'aveva lasciata. Il veicolo infatti era stato danneggiato in un sinistro stradale ma il conducente coinvolto si era allontanato. In seguito alla segnalazione gli agenti della polizia locale di Brugherio, guidati dal comandante Silverio Pavesi, hanno avviato gli accertamenti e sono riusciti a risalire all'accaduto.

Nel sinistro risultava coinvolta - come attestato dalle riprese di una telecamere privata di una attività commerciale e dagli occhi elettronici del sistema di videosorveglianza comunale che hanno ripreso la targa - una Fiat 500 L. E al volante c'era una 33enne di Brugherio che ora è stata sanzionata amministrativamente in quanto si è trattato di un incidente che ha provocato fortunatamente solo danni alle cose e non feriti. La donna ha riferito di non essersi accorta di quanto accaduto per motivare l'allontanamento.