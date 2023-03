Incidente a Brugherio, bimbo di 2 anni in ospedale

Un tamponamento tra due auto, un bimbo di due anni in ospedale - per fortuna senza gravi conseguenze - e traffico in tilt. Incidente stradale nella mattinata di lunedì 20 marzo a Brugherio, in via Dei Mille dove intorno alle 9.20, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault condotta da una 70enne di Burago di Molgora è finita contro una Ford Focus con al volante una 58enne di Monza. Sulla prima vettura viaggiava, come passeggero, anche un bimbo di due anni.

Sul posto, all'altezza del civico 112, sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e, in seguito a una segnalazione alla centrale operativa della polizia locale, anche una pattuglia dal comando di Brugherio. Il piccolo è stato trasferito per accertamenti in codice verde al San Gerardo di Monza ma le sue condizioni non destano preoccupazione. In seguito al sinistro nel tratto che collega Brugherio con Carugate e l'innesto della tangenziale Est si sono verificate alcune ripercussioni sul traffico.