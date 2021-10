Incidente in moto all'imbocco della tangenziale, morto un uomo

La moto a terra, sull'asfalto, devastata dallo schianto. E sulla strada i pezzi di lamiera. Terribile incidente giovedì sera a Brugherio, in via Quarto, all'altezza dello svincolo della tangenziale Est. Un motociclista di cinquant'anni ha perso la vita in seguito allo scontro con un'autovettura probabilmente impegnata in una manovra di svolta per imboccare l'A51.

L'incidente e i soccorsi

La chiamata alla centrale operativa è partirta pochi minuti prima delle 21 in seguito allo scontro che oltre alla dueruote dell'uomo ha coinvolto anche una Citroen. Sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le condizioni del centauro cinquantenne sono apparse fin da subito disperate: al momento dell'intervento dei sanitari il motociclista era in arresto cardiocircolatorio ed è stato accompagnato nel nosocomio monzese con le manovre di rianimazione in corso. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: il centauro non ce l'ha fatta.

Seguiranno aggiornamenti.