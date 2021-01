Camion si ribalta sulla rampa in Valassina, traffico e soccorsi in azione a Briosco

Nessuna conseguenza per l'uomo di 33 anni al volante del mezzo che è uscito illeso dal sinistro. L'incidente venerdì mattina

Il camion ribaltato in Valassina

Un camion ribaltato e ripercussioni sul traffico. Un mezzo pesante nella mattinata di venerdì 22 gennaio si è ribaltato lungo la rampa di entrata della superstrada Ss36 pochi minuti prima delle 9.

Il camion - che trasportava elettrodomestici - si è ribaltato, restando adagiato su un fianco all'altezza dell'ingresso della superstrada a Briosco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 per prestare assistenza all'uomo al volante, un 33enne. L'autista fortunatamente è uscito illeso dal sinistro e non è stato necessario alcun trasferimento in ospedale.

In Valassina sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nel tratto.