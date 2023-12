Ubriaco alla guida travolge l'auto dei carabinieri: 2 militari trasferiti in ospedale

Notte di paura per due carabinieri a Cantù, alle porte della Brianza. Come riferisce QuiComo poco prima delle 2 di domenica 17 dicembre un uomo che guidava sotto l'effetto dell'alcol non si sarebbe fermato alla rotonda di via Manzoni travolgendo l’auto dei carabinieri. Lo scontro è stato violentissimo e sono rimasti feriti due militari di 30 e 51 anni e anche il 68enne alla guida dell'altra macchina. Nessuno sarebbe fortunatamente in pericolo di vita e i 3 feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 con due ambulanze.