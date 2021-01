Grave investimento a Carate Brianza, ciclista travolto da furgoncino: soccorso 53enne

Un uomo di 53 anni è stato trasferito in codice rosso in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da un furgoncino mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 in via Valle d'Aosta: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai mezzi di soccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con ambulanza ed elisoccorso.

Secondo quanto al momento ricostruito il ciclista sarebbe stato investito da un furgoncino e sbalzato a terra sull'asfalto. Le condizioni del 53enne in sella alla bici sono apparse fin da subito gravissime e l'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. I sanitari hanno soccorso anche il conducente al volante del veicolo che ha accusato un malore in seguito all'accaduto. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono stati effettuati dal personale del comando della polizia locale.

A Carate Brianza nella stessa giornata è avvenuto un secondo grave sinistro stradale. In piazza Cesare Battisti una ragazza di 19 anni è stata investita ed è stata soccorsa in codice giallo da un'ambulanza.