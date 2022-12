Incidente a Carate, furgoncino si ribalta

Un furgone ribaltato e due persone soccorse, tra cui un ragazzino di 14 anni. Incidente stradale nella serata di mercoledì 7 dicembre a Carate Brianza. Intorno alle 19.30 lungo la Sp11, all'altezza di viale Brianza, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri per un sinistro stradale con ribaltamento. A capottarsi in mezzo alla carreggiata è stato un furgoncino. A Carate Brianza sono state al lavoro le squadre con l'autopompa del distaccamento cittadino e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

I vigili del fuoco hanno prestato soccorso al conducente che in seguito all'impatto, al momento dell'arrivo dei soccorsi, era ancora bloccato all'interno della vettura. Due ambulanze hanno trasferito il 14enne e il 31enne in codice verde e giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Seregno.