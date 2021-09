Maxi schianto sulla provinciale tra tre auto: quattro ambulanze e pompieri a Carate Brianza

Maxi mobilitazione di soccorsi sabato notte a Carate Brianza lungo la strada provinciale 6 dove poco dopo mezzanotte in un incidente stradale sono rimaste coinvolre tre autovetture. Lo schianto - le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per i rilievi - si è verificato all'altezza di viale Trento e trieste. In seguito alla chiamata di emergenza giunta alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco dai distaccamenti di Seregno e Carate Brianza.

Le operazioni di soccorso sono inziate poco prima della una e si sono protratte per quasi due ore. Nel sinistro sono rimaste coinvolte otto persone tra i 21 e i 57 anni ma nessuno di loro fortunatamente ha riportato gravi ferite. I mezzi di emergenza sono ripartite alle volta dell'ospedale San Gerardo di Monza e di Desio in codice verde.