Schianto in bici contro un'auto parcheggiata a Ceriano a Natale: morto il 42enne Alex Stella

Uno scontro violentissimo, contro un'auto parcheggiata a bordo strada, la mattina di Natale. A perdere la vita in un drammatico incidente venerdì 25 dicembre a Ceriano Laghetto è stato Alex Stella, 42 anni, residente in paese.

L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando all'altezza di via Lega Lombarda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del velocipede ed è finito contro una vettura ferma in sosta al lato della strada. Violentissimo l'impatto tanto da sfondare il lunotto posteriore del veicolo nell'impatto.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle 10.15 esul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e l'elisoccorso che si è alzato in volo da Como. Per la vittima, Alex Stella, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Grande appassionato di bicicletta, padre di due bambini, il 42enne era molto conosciuto in paese e a Saronno dove gestiva due locali in città tra cui il Cafè Noir. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di dolore che si sono susseguiti sui social per la tragica scomparsa del 42enne.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.