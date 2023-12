Sbanda e finisce con l'auto nel sottopasso della stazione

Grande paura a Cesano Maderno. Stanotte un automobilista ha sbandato e l’auto è finita nel sottopasso della stazione. Il fatto è avvenuto alle 2 di stanotte, giovedì 21 dicembre.

Sono scattati subito i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l’ambulanza in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con l’autopompa del distaccamento di Bovisio Masciago. Per fortuna non si sono stati feriti. Al momento non è nota la causa e la dinamica dell'incidente.