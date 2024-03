Incidente in motorino, morto un uomo in Brianza

Tragedia sulle strade della Brianza. Un uomo di 63 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Cesano Maderno, nella serata di domenica. All'origine del sinistro mortale, forse un malore fatale che avrebbe sorpreso il conducente, facendolo cadere a terra.

I soccorsi sono stati attivati intorno alle 19 del 17 marzo, in viale Indipendenza. L'uomo, 63 anni, residente in città, era in sella al suo motorino quando all'improvviso sarebbe rovinato a terra, cadendo sul marciapiedi. Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 in codice rosso insieme ai carabinieri ma per l'uomo purtroppo non c'era ormai nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione.

Nel sinistro non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli o altri soggetti e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul corpo del 63enne è stata disposta l'autopsia.