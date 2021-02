Cogliate, schianto contro auto parcheggiata e muro: trancia tubo del gas poi si allontana

Due auto incidentate (di cui una parcheggiata in strada), una tubatura del gas danneggiata e una giornata di interventi per riparare il guasto alla conduttura. Questo il bilancio del sinistro - per fortuna senza feriti - avvenuto nella mattinata di domenica in via San Dalmazio a Cogliate.

Una Lancia Ypsilon, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro un'altra vettura parcheggiata in strada prima di terminare la corsa contro la parete di un fabbricato, tranciando una tubatura del gas. L'allarme è scattato intorno alle 11 e sul posto, insieme ai carabinieri e a un'ambulanza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Lazzate e da Saronno. Secondo quanto emerso il conducente dopo lo schianto si sarebbe allontanato.

Hanno invece lavorato diverse ore i tecnici dell'azienda che fornisce il gas metano nella zona che sono stati impegnati nella riparazione del guasto.

FOTO - Il guasto e i tecnici al lavoro