Cornate d'Adda, incidente prima dell'alba sulla provinciale, soccorsi in codice rosso: 4 feriti

Terribile incidente questa mattina sabato 20 gennaio alle 5.20 a Cornate d'Adda in via Battisti., sulla Provinciale 55 che porta nel Lecchese. Lo scontro è avvenuto tra due auto e i soccorsi di Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) sono intervenuti in codice rosso. Ferite quattro persone, si tratta di un ragazzo e una ragazza di 21 anni e due uomini di 43 e 55 anni. Dopo le prime visite sul posto dei soccorritori, arrivati con 3 ambulanze e un'auto medica, nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti nel luogo dello scontro insieme ai carabinieri.