Donna investita mentre attraversa la strada a Cornate d'Adda

Una donna di 71 anni è stata soccorsa nella mattinata di mercoledì 10 gennaio a Cornate d'Adda dopo essere rimasta vittima di un investimento. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 8.30, in via Circonvallazione. Secondo quanto al momento ricostruito, la pensionata stava attraversando la strada a piedi, lungo le strisce pedonali, quando è stata investita da un'auto con al volante una donna.

Sul posto mercoledì mattina si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica inizialmente allertati in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate e gli agenti della polizia locale di Cornate d'Adda che si sono occupati di effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinemica del sinistro. La donna è stata soccorsa e trasferita in codice giallo in ospedale aal San Gerardo di Monza e le sue condizioni non risultano, fortuntamente, critiche.