Incidente sulla provinciale tra auto e camion: donna incastrata nell'abitacolo e soccorsa

Uno schianto tra un'auto e un camion che trasporta sabbia lungo la provinciale, a Cornate d'Adda, e una donna rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo incidentato e liberata dai vigili del fuoco. Intervento dei soccorsi lunedì 18 gennaio poco dopo le 10 lungo la strada provinciale Busnago-Verderio dove una donna di 53 anni è rimasta bloccata all'interno del veicolo che è uscito fuori strada dopo l'impatto con un mezzo pesante.

I vigili del fuoco hanno tagliato la portiera dell'abitacolo per soccorrere la donna che è stata poi trasferita in ambulanza in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano, apparentemente in buone condizioni. Insieme all'autopompa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e al carro fiamma di Lissone sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro.